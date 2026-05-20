«Год семьи» в паспорте: в ОАЭ туристов встречают новым памятным штампом

В Объединенных Арабских Эмиратах появился новый памятный штамп, который начали ставить в паспорта прибывающих путешественников. Как сообщает 20 мая Gulf News со ссылкой на Федеральное управление ОАЭ по идентификации, гражданству, таможне и портовой безопасности, отметка приурочена к Международному дню семьи и посвящена инициативе «Год семьи — 2026», направленной на укрепление семейных связей и продвижение социальных ценностей.

Штамп с надписью Year of Family ставят пассажирам, прибывающим в страну через аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные переходы. В управлении рассчитывают, что такая отметка превратит обычную паспортную процедуру в символический жест гостеприимства. Для российских туристов ОАЭ остаются одним из самых востребованных направлений: въезд в страну возможен без заранее оформленной визы, находиться можно до 90 дней в течение 180-дневного периода, а при пересечении границы в паспорт бесплатно ставится въездной штамп.