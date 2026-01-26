«Годен до 2027-го, но есть уже сейчас»: шоколад из московского магазина оказался с живой «начинкой»

Жительница Краснодара обнаружила живых белых червей в двух плитках шоколада, которые она приобрела в начале января в магазине, расположенном в центре столицы. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, отчетливо видно, как паразиты ползают по поверхности сладостей. Примечательно, что срок годности на одной из плиток истекает только в 2027 году, что исключает его просрочку как причину проблемы.

Помимо шоколада некачественными оказались и две пачки хлебцев, купленные в той же торговой точке — они также были заражены. Этот случай далеко не единственный: аналогичные жалобы на обнаружение червей в кондитерских изделиях поступали от покупателей в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. В подобных ситуациях эксперты часто указывают на личинки пищевой моли, которые могли завестись из-за нарушения условий хранения продукции на складе или в самом магазине.