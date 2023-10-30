Годовалый ребенок допил за отцом пиво и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию, попробовав пива из оставленной отцом недопитой бутылки, сообщает SHOT.

В воскресенье вечером малыша на скорой увезли из квартиры на улице Политрука Пасечника. 28-летняя мать рассказала, что днем сын чувствовал себя прекрасно, играл и хорошо кушал. Вдруг он начал занемогать. Состояние ребенка резко ухудшалось, пришлось вызывать скорую.

В клинике врачи диагностировали у малыша отравление этанолом. Выяснилось, что отец оставил на столе недопитую бутылку пива, а ребенок каким-то образом смог до нее дотянуться.

Медики борются за жизнь мальчика.