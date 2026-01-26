Годовщина в пути: путешествие супругов из Москвы до Владивостока началось с подмосковных троп

Московская пара Павел и Тамара начала необычное свадебное путешествие, решив пройти пешком от столицы до Владивостока. Маршрут длиной в 10 тысяч километров планируется преодолеть за год, чтобы встретить новый, 2027-й, на берегу Тихого океана. Первые километры пути уже пройдены, а первой остановкой после Москвы стала Балашиха, пишет REGIONS .

Как отмечают сами путешественники, они не являются профессиональными спортсменами. Цель похода — выйти из зоны комфорта, проверить себя и увидеть страну в новом ракурсе. Ежедневно пара проходит около 30 километров, стараясь не форсировать события и придерживаться принципа «каждый шаг — маленькая победа».

Особое внимание уделяется экипировке. В рюкзаках — только самое необходимое, включая специальные гаджеты для сушки обуви, что критически важно в условиях зимнего старта. Финансовые отчеты, детали маршрута и трекинг продвижения публикуются в специальном телеграм-канале, за которым следят подписчики.

В Ногинске, одном из первых городов на пути, местные жители уже заметили необычных пешеходов. Им пожелали удачи и выразили надежду на новую встречу, возможно, во время обратного пути.

Этот пеший маршрут — не только личный вызов, но и социальный эксперимент. Он покажет, как меняется восприятие расстояний и возможностей, когда путешествие становится не скоростным перелетом, а чередой неспешных шагов и личных встреч.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Москвы отправилась пешком во Владивосток.