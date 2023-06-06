Голая Пристань в Херсонской области начала полностью скрываться под водой

Ситуация в городе Голая Пристань на контролируемой ВС РФ территории Херсонской области начала стремительно ухудшаться из-за подрыва ВСУ Каховской ГЭС и стала критической. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

По его словам, к вечеру 6 мая уровень воды начал стремительно расти. Город начинает медленно погружаться под воду из-за сильного подтопления.

«Вслед за Алёшками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов», — сообщил Алексеенко.

Он также проинформировал, что еще засветло пойменные районы ушли под воду. А после уровень затопления стал быстро расти и в самом городе.

Напомним, под утро вторника, 6 июня, украинские боевики в очередной рез обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.