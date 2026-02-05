Голикова объяснила, почему именно Национальный центр «Россия» станет отправной точкой для нового тематического года

Старт тематическому году будет дан в Национальном центре «Россия». По словам вице-премьера, этот выбор неслучаен, поскольку именно в этом месте сосредоточены лучшие традиции, демонстрируются преемственность поколений, а также представлены ключевые достижения и победы страны.

Голикова подчеркнула, что Год единства народов России является знаковым событием общенационального масштаба. Она отметила, что он посвящен каждому гражданину, поскольку именно многонациональный народ составляет фундаментальную основу единства государства. Идея проведения такого года направлена на укрепление общих ценностей и взаимопонимания между различными этносами и культурами, составляющими ткань российского общества.

Официальное открытие Года запланировано в рамках просветительского марафона «Россия — семья семей», который организует Российское общество «Знание». Это мероприятие станет первой в серии инициатив, запланированных на протяжении всего тематического года. Ожидается, что программа будет включать в себя культурные, образовательные и общественные проекты, призванные продемонстрировать богатство национального многообразия и историческую общность народов России.