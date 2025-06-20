Голикова раскрыла, как в России будут увеличивать продолжительность жизни граждан

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения РФ должна сместить акцент с лечения заболеваний на их раннее выявление. Такой подход, по ее словам, позволит увеличить продолжительность и качество жизни россиян. Об этом она рассказала на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает URA.RU.

Сейчас российская система здравоохранения в основном реагирует на уже возникшие заболевания. Новый подход предполагает активную диагностику, скрининги и профилактику, что поможет выявлять угрозы здоровью на ранних стадиях.

«Такая перезагрузка поможет увеличить качество жизни людей», — сказала Голикова.

В рамках дискуссии о долголетии участники сессии обсудили исследования приматов в Курчатовском комплексе медицинской приматологии. Ученые изучают процессы старения у обезьян, чтобы найти общие закономерности с человеческим организмом.

Ранее глава Минздрава РФ раскрыл, сколько лет жизни теряют люди с ожирением.