Голикова сообщила об увеличении фондов оплаты труда бюджетников в разных сферах

По словам Татьяны Голиковой, в правительство внесено распоряжение о дополнительном увеличении фондов оплаты труда работников бюджетных учреждений по всей России на 30,7 миллиарда рублей. По словам политика, в ближайшее время документы будут поданы на подпись председателю правительства. Об этом вице-премьер рассказала во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии Владимира Путина.

Также Голикова пояснила, что увеличение зарплатных фондов затронет сферы образования, культуры, здравоохранения и науки по всей стране.