Как пишет ТАСС , ссылаясь на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, их произведения будут «звучать от Японии до Канады».

Собеседница агентства считает, что имена русофобов по прошествии некоторого времени забудутся, сотрутся из памяти, но не достояние российской «многогранной, многонациональной, многоконфессиональной» культуры.

Таким образом, уверяет Голикова, произведения русских деятелей искусства еще будут ставить как на американских, так и на европейских подмостках. Толстой с Достоевским и Чайковский с Рахманиновым звучали и продолжат по-прежнему звучать.

Ведь они, как и остальные русские классики, считаются огромной частью не только отечественной культуры, но и всей мировой цивилизации.