Голландец, живущий в России, рассказал о зимних привычках местных, к которым не смог привыкнуть

Голландский тревел-блогер Махил Снейп, который ведет блог «Голландец в России» на платформе «Дзен», поделился наблюдениями за зимними привычками россиян. Иностранец признался, что за годы жизни в стране так и не смог привыкнуть к некоторым аспектам местного быта в холодное время года.

Одним из самых сильных его впечатлений стал микроклимат в российских квартирах. Снейп был поражен тем, насколько жарко зимой отапливают жилые дома.

Первый раз он столкнулся с этим 10 лет назад в гостях у тещи, где температура в помещении достигала 28 градусов. Для голландца, привыкшего к тому, что дома обычно не теплее 18 градусов, такие условия оказались дискомфортными.

Еще одной привычкой, к которой блогер не может приноровиться, является любовь россиян пить зимой горячий чай. Сам он предпочитает простую воду, но часто ловит на себе удивленные взгляды, когда пьет на улице холодную воду в мороз.

Также иностранец отметил разное отношение к головным уборам. В Нидерландах он не носил шапку постоянно, тогда как в России это считается обязательным элементом одежды даже для короткой прогулки. По словам Снейпа, окружающие часто с беспокойством спрашивают его, где же его шапка.

