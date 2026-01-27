«Снаружи картинка мечты, а внутри — пусто»: российский блогер раскритиковал скрытое неравенство и образ жизни в США

Российский тревел-блогер в лучном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен» поделился впечатлениями от поездки в США, описав страну фразой: «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Его наблюдения контрастируют с распространенными стереотипами.

Он отметил, что миф о всеобщем богатстве, где «деньги валяются на дорогах», а у каждого есть собственные машина, дом и лодка, далек от реальности. По его словам, все это имущество часто принадлежит не гражданам, а банкам, которые выдают кредиты.

Блогер обратил внимание на скрытый характер социального неравенства в США. Если в России, по его мнению, бедных людей видно сразу, так как они не маскируют свое положение, то в Америке люди могут внешне выглядеть успешными и обеспеченными, но при этом жить в условиях жесткого финансового выбора, например, между оплатой страховки и покупкой продуктов.

Отдельно он описал свои проблемы с местным питанием. Поначалу употребляя американскую еду, он стал замечать странный эффект: пища перестала давать ощущение сытости и полноценного насыщения, что заставило его пересмотреть свой рацион во время путешествия.

Ранее сообщалось, что россиянки случайно оказались на военной базе в США, когда искали популярную закусочную.