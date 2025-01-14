Голливудская актриса стала жертвой пожара, охватившего Лос-Анджелес

Снимавшаяся в голливудских проектах актриса Дэлис Карри погибла в собственном доме в Алтадине, Лос-Анджелес. Местный телеканал ABC7 сообщает, что звезды и ее жилища не стало в ходе пожаров, одолевающих регион.

Внучка актрисы оставила бабушку одну дома в Алтадине после проведенного дня в больнице. Уже ночью ей пришло уведомление, что в доме родственницы отключили свет. Приехавшая на место девушка узнала у полиции, что дом Дэлис полностью сгорел в ходе природных пожаров в Лос-Анджелесе.

Оказалось, что огонь уничтожил все имущество Карри и «убил» ее саму. Какое-то время женщина считалась пропавшей, но найденные останки дали понять, что американской актрисы больше нет.

«Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара Итон», — заявили на ABC7.

По заявлению канала, Карри работала в голливудских проектах, но обычно снималась в массовке. Актриса посвятила профессии десятилетия. Ее можно заметить в таких фильмах как «Десять заповедей», «Братья Блюз» и «Леди поет блюз».

Напомним, природные пожары бушуют в Лос-Анджелесе с 7 января. Они стали самыми масштабными в истории штата: уничтожено более 12,3 тысячи строений, в том числе звезд и элиты Голливуда. Тушение пожаров усложняет сухая погода и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в СМИ назвали неожиданную версию о возникновении пожара в Калифорнии.