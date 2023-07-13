Актриса стала гостьей шоу Piers Morgan’s Uncensored, во время которого заявила, что на Украине царит нацизм, указав на шевроны на формах украинских военных. При этом Барр отметила, что устала от информации об Украине, по ее словам, являющейся ложью. Она призвала зрителей одуматься и перестать слушать вранье.

Ведущий шоу Пирс Морган удивился высказыванию актрисы и попытался возразить ей, заметив, что украинский лидер Зеленский сам является евреем, поэтому не может быть нацистом. Актриса заметила, что национальность не означает, что он будет мыслить и поступать, как все представители народа. Ведущий попытался свернуть обсуждение, подчеркнув, что у всех есть право на свое мнение о конфликте на Украине.