Голливудская актриса заявила о превращении сектора Газа в большую могилу для его жителей

Анджелина Джоли сообщила, что израильские военные наносят удары по всей Газе. Из-за этого данная территория постепенно становится одним большим массовым захоронением.

Она напомнила, что временами от авиаударов люди гибнут целыми семьями. Порядка 40% от всех погибших – это дети.

«Это намеренная бомбардировка населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать. Газа быстро превращается в братскую могилу», - написала актриса в одной из социальных сетей.

В то же время мировое сообщество смотрит на это преступление. Лидеры ряда государств сопричастны к данному злодеянию, поскольку не дают ООН принять резолюцию о принудительном прекращении огня. Из-за этого происходит «массовое оскотинивание» палестинского населения.