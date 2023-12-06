Голливудские актеры добились повышения зарплаты

Забастовка актеров длилась около четырех месяцев, из-за чего кинопроизводство было практически остановлено.

В соглашении прописаны повышение зарплаты актерам и предоставление им защиты в связи с использованием в киноиндустрии технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В актерский профсоюз SAG-AFTRA входят около 140 тысяч человек. Нынешняя забастовка актеров Голливуда была первой с 1980 года. Она прекратилась 9 ноября, когда профсоюз достиг предварительного соглашения с кинопроизводителями.