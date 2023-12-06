Голливудские актеры добились повышения зарплаты
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Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) утвердила новое соглашение с голливудскими студиями.
Забастовка актеров длилась около четырех месяцев, из-за чего кинопроизводство было практически остановлено.
В соглашении прописаны повышение зарплаты актерам и предоставление им защиты в связи с использованием в киноиндустрии технологий, связанных с искусственным интеллектом.
В актерский профсоюз SAG-AFTRA входят около 140 тысяч человек. Нынешняя забастовка актеров Голливуда была первой с 1980 года. Она прекратилась 9 ноября, когда профсоюз достиг предварительного соглашения с кинопроизводителями.