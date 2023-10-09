«Голод и болезни»: гражданская война может начаться в США из-за ситуации в Израиле

В Америке назревает тяжелый политический кризис. Недовольство граждан уже выплеснулось на улицы Нью-Йорка. Общество раскололось надвое.

Так, в минувшее воскресенье демократические социалисты Америки, среди которых шесть членов палаты представителей конгресса США, устроили митинг в поддержку Палестины с требованием прекратить военную помощь Израилю. Об этом сообщают американские СМИ.

Сотни людей, поддерживающих Израиль, выкрикивали оскорбления в адрес властей, и только действия полицейских смогли предотвратить кровопролитие. Известная ясновидящая Инна Мишина уверена — это только начало тяжелого кризиса в США, который приведет к гражданской войне.

«Да, гражданская война начнется. Нынешний президент однозначно свергнут будет. Другой президент постарается урегулировать ситуацию», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по ее словам, сделать это будет очень непросто, и Америка начнет «кипеть».

«Будет вообще всем сложно. Сейчас времена наступают очень тяжелые. Будут голод и болезни в разных городах. Ситуация с мигрантами выйдет из-под контроля. Недовольство будет повсеместное», — добавила ясновидящая.

Ситуация пойдет на спад только через три года, добавила она. Именно столько времени потребуется США для преодоления кризиса.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала войну на ближнем востоке.