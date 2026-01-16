Голод как терапия: шокирующий метод, который ставит на ноги пациентов с хроническим колитом

Исследование ученых Стэнфордского университета продемонстрировало, что диета, имитирующая голодание, способна существенно облегчить физические симптомы и улучшить лабораторные показатели у людей, страдающих болезнью Крона. Результаты работы были представлены 13 января в издании Medical Xpress, сообщают Известия.

Болезнь Крона представляет собой хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта, которое сопровождается болями в животе, диареей, спазмами и снижением массы тела. В рамках двухлетнего исследования специалисты впервые провели крупное клиническое испытание, посвященное роли питания и оценивающее именно диету с ограничением калорий для терапии этого состояния.

В испытании приняли участие 97 пациентов с легкой и средней степенью тяжести болезни Крона. Из них 65 человек были переведены на низкокалорийную диету, а 32 составили контрольную группу, оставшись на стандартном режиме питания.

Через три месяца наблюдений у пациентов, соблюдавших диету, было зафиксировано улучшение клинических симптомов. Значительное улучшение состояния отметили примерно двое из трех участников этой группы. В контрольной группе положительные изменения наблюдались менее чем у половины пациентов. Помимо субъективного улучшения, у участников из первой группы также были отмечены снижение уровня воспалительных маркеров в анализах и уменьшение выработки некоторыми иммунными клетками провоспалительных молекул.

По словам старшего автора исследования, доктора Сидхартхи Р. Синхи, работа предоставляет врачам первые доказательства для конкретных диетических рекомендаций в области, которая традиционно вызывала много вопросов у пациентов. Ученые планируют продолжить изучение вопроса, в частности, исследовать влияние такой диеты на микрофлору кишечника.

