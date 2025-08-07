Голодающий в киргизском СИЗО «наемник» из России обратился к Лаврову

В киргизском СИЗО российский гражданин Виктор Васильев объявил голодовку в знак протеста против продления срока содержания под стражей. Вместе с правозащитниками он обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой, пишет Инфо24.

Мужчину задержали в апреле 2025 года по обвинению в организации наемничества в ряды ВС России, но за четыре месяца следствие так и не представило доказательств вины. Правозащитник Иван Мельников направил обращение к Сергею Лаврову с просьбой о вмешательстве.

В письме, имеющемся в распоряжении редакции, содержится просьба о консульской поддержке и выделении гранта на адвокатов. Указали, что Васильева на родине осталась беременная жена, лишенная поддержки мужа.

Дело расследуется по статье 416 Уголовного кодекса Киргизии, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Однако защита подчеркивает, что ни сам обвиняемый, ни его адвокат до сих пор не получили доступа к материалам дела, что ставит под сомнение прозрачность процесса.

Голодовка, начатая 28 июля, стала крайней мерой для привлечения общественного внимания. Правозащитники требуют срочного вызова киргизского посла в МИД России для разъяснений. Они отмечают, что дело носит явно политизированный характер и требует международного контроля.

