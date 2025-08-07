Шесть российских туристов пострадали в Турции при опрокидывании микроавтобуса

В Турции произошло ДТП, в котором пострадало шесть приезжих из России. Об этом сообщил портал TurizmNews.

Российские туристы отправились на микроавтобусе на фестиваль, который должен был пройти в Каппадокии. По дороге на мероприятие их транспортное средство столкнулось с легковушкой, После этого водитель потерял управление, свернул на обочину, а затем и врезался в дорожный знак. После этого микроавтобус перевернулся.

«По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном», — указали журналисты.

Ранее сообщалось о ДТП в Тульской области с участием автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва. Транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы. В результате происшествия пострадали 39 человек, включая пятерых детей. Предварительной причиной ДТП стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на участке дороги.