В девяти поликлиниках Подмосковья можно будет пройти диспансеризацию до полуночи
Жители Подмосковья в выходные смогут пройти диспансеризацию до полуночи
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию до полуночи. Так, 19 сентября в девяти медучреждениях региона профилактические медосмотры будут доступны с 09:00 до 00:00, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организуем мероприятия в поликлиниках — часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Он добавил, что на прошлой неделе диспансеризацию в вечерние часы прошли около 1,6 тыс. жителей.
Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как она помогает вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.
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