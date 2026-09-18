В девяти поликлиниках Подмосковья можно будет пройти диспансеризацию до полуночи

«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организуем мероприятия в поликлиниках — часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.