«Голодные» рейдеры: банда школьников терроризирует российские кафе ради еды

Во Владивостоке орудует необычная преступная группировка, состоящая из школьников 13-15 лет, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, около десяти подростков в течение нескольких дней проводили время возле китайского кафе на улице Ватутина, а затем перешли к открытым нападениям.

В последнем инциденте несовершеннолетние в масках и с предметом, напоминающим пистолет, дважды врывались в заведение. Один из нападавших угрожал сотруднице, другой — ударил ее. Вместо денег подросток потребовал отдать готовые блюда китайской кухни. Похитив коробки с едой, малолетние бандиты скрылись с места преступления.

По свидетельствам очевидцев, это не первое подобное происшествие — ранее та же группа выхватывала еду из рук работников ресторана. Теперь же подростки перешли к более агрессивным методам.

