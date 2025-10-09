Воришка с сюрпризом: мужчину наказали за колбасу в штанах

Житель Ленинска-Кузнецкого заплатил тройную цену за свою страсть к мясным деликатесам, которые решил не купить, а украсть. Об этом пишет VSE42.Ru .

50-летний горожанин был задержан после кражи трех палок колбасы общей стоимостью 1500 рублей из местного супермаркета. По данным полиции, мужчина в августе посетил торговую точку, где спрятал продукцию в своей одежде, однако был идентифицирован по записям с камер видеонаблюдения.

Участковый уполномоченный составил в отношении злоумышленника протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

Мировой суд назначил любителю колбасы наказание в виде штрафа размером 3000 рублей, что вдвое превышает стоимость похищенного товара.

