Голодовка в «Аллигаторовом Алькатрасе»: почему мигранты предпочитают смерть еде?

В США мигранты, помещенные в центр предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, устроили голодовку в знак протеста против условий своего содержания. Об этом сообщает телеканал NBC. Мигранты собираются голодать минимум десять дней.

На такой шаг мигранты пошли из-за бесчеловечных и опасных условий содержания.

Один из задержанных мигрантов, Педро Хернандес, был госпитализирован из-за голодовки. О нем известно, что он прибыл в Америку из Кубы еще в 2006 году, но в июле этого года его задержала иммиграционная полиция и поместила в центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов.

"Я не собираюсь принимать еду, пока они (сотрудники центра - ред.) не проявят к нам уважение", - цитирует телеканал Эрнандеса.

Ранее сообщает, что Трамп создал центр для мигрантов среди аллигаторов.