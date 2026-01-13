«Голос эпохи в элитном баре». За две недели до выступления народной артистки Долиной продано лишь 20% билетов

Как установило РИА Новости, менее чем за четырнадцать дней до концерта, запланированного на 27 января 2026 года в московском баре «Petter», было реализовано лишь около 20% всех входных билетов.

Инцидент должен пройти в камерном формате: площадка вмещает не более 91 зрителя. На текущий момент куплено только 18 мест. Гости могут выбрать между столиками, цена на которые варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от их близости к сцене, или же местами у барной стойки стоимостью 15,5 тысячи рублей.

Программа концерта рассчитана примерно на час. Отдельно в баре отметили, что билет предоставляет право только на посещение музыкального мероприятия, а еда и напитки из меню заведения оплачиваются гостями дополнительно.

