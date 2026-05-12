«Война дошла до низости»: вдова Градского объяснила ненависть его старших детей к ней

Российский композитор и певец Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года после перенесенного ишемического инсульта, но даже спустя 2,5 года покоя в его семье нет. Все это время длится битва за наследство и за статус. Главные участники конфликта — старшие дети певца Даниил и Мария с одной стороны и его вдова Марина Коташенко — с другой.

Как пишет Womanhit, Марина впервые за долгое время согласилась на откровенный разговор. Она пришла в шоу Дениса Пархоменко «Как есть» и рассказала то, о чем раньше молчала. По ее словам, старшие наследники дошли до настоящей низости. Они публично сомневаются в том, что младший сын Марины — родной ребенок Градского, и требуют проверок.

Коташенко не говорит о Данииле и Марии плохо. Но констатирует факт: их война против нее не прекращается ни на день.

«Старшие дети считают, что я заняла место их матери, хотя мы познакомились уже после развода. Александр позволил себе жить своей жизнью, родить еще детей. И теперь с ними нужно делиться папиными ресурсами», — объяснила Марина причины неприязни со стороны детей покойного супруга.

Сама Марина сейчас занимается только тремя вещами: детьми, бытом и судами. Младший сын пока не понимает, почему старшие брат и сестра настроены так агрессивно. А старший ребенок Коташенко, по ее словам, уже все осознает и сильно переживает из-за этой ситуации.

Вдова призналась, что пыталась наладить контакт с дочерью Градского: несколько раз стучалась в закрытую дверь, но все безрезультатно. Теперь она оставила эти попытки и продолжает жить дальше, хотя признается: время не лечит.

