Сон зависит от страны: где люди спят дольше, а где хронически недосыпают

Продолжительность сна заметно различается от страны к стране, и дело не только в биологии, но и в культуре, работе, климате и привычках, пишет Newsweek со ссылкой на данные производителя трекеров здоровья Oura. В исследовании сравнили сон пользователей из 12 стран, взяв по 5000 человек для каждой выборки.

Меньше всего спят жители Японии — в среднем 6,23 часа за ночь. В США показатель составляет 7,05 часа, а в Новой Зеландии — 7,11 часа. Среди стран с более коротким сном также упоминаются Индия и ОАЭ.

По словам специалиста по сну Хели Коскимяки, в Индии поздние семейные ужины могут сдвигать время отхода ко сну, в Японии на него влияют долгие рабочие часы, а в ОАЭ жара заставляет людей заниматься делами поздно вечером или рано утром.

Эксперты напоминают: взрослым обычно рекомендуют спать не менее семи часов в сутки. Хронический недосып связан с повышенным риском деменции, ожирения, болезней сердца, диабета 2 типа и проблем с концентрацией.

При этом короткий сон не всегда автоматически означает худшее здоровье: например, Япония при низкой средней продолжительности сна остается страной с высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Ученые советуют ориентироваться не только на общие нормы, но и на собственный хронотип, регулярность режима и ощущение восстановления после сна.