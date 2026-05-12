В Серебряных Прудах построят ферму на 25 тыс. тонн молока в год

К 2027 году в Серебряных Прудах построят одну из крупнейших молочных ферм Подмосковья, которая будет на 3 тыс. фуражных коров, после выхода на полную мощность она сможет производить около 70 тонн молока в сутки (ежегодный объем производства достигнет 25 тыс. тонн молока). Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик — ООО СП «НИВА», он вложит в реализацию проекта 3 млрд рублей. Ферму построят в два этапа: сначала обустроят площадки для содержания 1,5 тыс. коров, после мощности увеличат вдвое. На предприятии создадут 60 рабочих мест, общая площадь комплекса составит почти 48 тыс. кв. м.

Центр содействия строительству Московской области помог инвестору с оформлением документов, проектированием и получением разрешения на строительство. Специалисты возведут коровники, доильно-молочный блок, родильно-ветеринарный корпус, зону для телят, кормоцех, силосные траншеи, лагуны для хранения навоза, водозаборный узел и пожарные резервуары.

