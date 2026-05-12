«Ровесники мамонтов» вернулись: пережившие ледниковый период сайгаки освоили новую территорию в России

Они видели саблезубых тигров и шерстистых мамонтов, пережили ледниковый период и дожили до наших дней. Теперь сайгаки — уникальные степные антилопы, занесенные в Красную книгу — обосновались на новой территории в России. Впервые за 20 лет их заметили в Оренбургской области. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В конце 2025 года сайгаки вернулись в степи Оренбуржья. В январе 2026-го их зафиксировали в биологическом заказнике «Светлинский», а к марту животные стали постоянными обитателями этих мест. Местные жители уже дали им прозвище «Степаны» — от «степная антилопа».

Сайгаки — живые ископаемые. Они паслись на одной земле с мамонтами и саблезубыми тиграми, пережили изменение климата и массовые вымирания. Сегодня их популяция в России восстанавливается. Самое крупное стадо обитает в калмыцком заповеднике «Черные земли» — в 2025 году там насчитали 53 тыс. особей, а к 2030-му ожидается до 200 тыс.

Волгоградская область тоже включилась в спасение краснокнижных животных. За год там провели 60 рейдов и зафиксировали более 50 тыс. сайгаков в районах Заволжья. А в Астраханской области, в Богдинско-Баскунчакском заповеднике, для мигрирующих из Казахстана антилоп строят искусственные поилки и оазисы из многолетних трав.

