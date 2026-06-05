Голос сел и не возвращается три недели? Онколог объяснил, когда пора бить тревогу
Онколог Кубеш: охриплость и изменения голоса могут быть симптомами рака головы
Радиолог-онколог Иржи Кубеш в беседе с HuffPost предупредил, что долго не проходящая охриплость или заметное изменение голоса могут сигнализировать о раке головы и шеи. По его словам, такой симптом не всегда указывает на онкологию: причиной могут быть инфекция или тонзиллит. Однако он настоятельно рекомендовал не оставлять без внимания признаки, которые сохраняются дольше трёх недель, и обязательно обращаться к врачу.
Среди других тревожных сигналов специалист назвал шишку на шее, боль в горле, трудности при глотании, одностороннюю боль в ухе и незаживающие язвы во рту. Кубеш подчеркнул, что раннее выявление этого вида рака значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому игнорировать любые подозрительные симптомы нельзя.