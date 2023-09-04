Голосование на экстерриториальных избирательных участках завершилось в Подмосковье
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
В Подмосковье завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках, сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.
В сообщении уточнили, что в течение четырех дней в регионе работали 30 участковых комиссий, которые обеспечивали возможность проголосовать гражданам ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на выборах депутатов законодательных органов данных субъектов. Избирательные участки для голосования оборудовали в 24 округах. Помимо обычного формата голосования, применялся также выездной. После закрытия избирательных участков подводятся итоги голосования.
«Мы помогаем присоединившимся областям! У нас было достаточно большое количество людей, которые приходили сюда. Они смогли сделать здесь свой выбор, помочь своим родным городам, своим селам, своим людям» — отметил член УИК 8951 Владимир Михеев.