Голосование на экстерриториальных избирательных участках завершилось в Подмосковье

В Подмосковье завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках, сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В сообщении уточнили, что в течение четырех дней в регионе работали 30 участковых комиссий, которые обеспечивали возможность проголосовать гражданам ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на выборах депутатов законодательных органов данных субъектов. Избирательные участки для голосования оборудовали в 24 округах. Помимо обычного формата голосования, применялся также выездной. После закрытия избирательных участков подводятся итоги голосования.