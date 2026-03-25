Голосование открыто: ветеран СВО из Наро-Фоминска Денис Анищенко вышел в финал премии «Служение»

Денис Анищенко из Наро-Фоминска вошел в число финалистов Всероссийской премии «Служение». Земляк поборется за победу в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» с авторским проектом «Молодежный казачий клуб «Атаман».

«Замотивированные, увлеченные, крепкие, эти ребята умеют многое. Лучшие из лучших представляют Наро-Фоминск на военно-патриотических соревнованиях среди команд городов воинской славы "Наша сила — в единстве!". И выступают успешно», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Двадцатитрехлетний Денис имеет за плечами боевой опыт и награду — орден Мужества. Когда началась спецоперация, он ушел на фронт добровольцем. Командир боевой машины «Град» получил тяжелое ранение в конце 2022-го в ходе контрбатарейной дуэли: боец потерял ногу, а правая рука была серьезно травмирована. Тот день навсегда врезался в память — 20 декабря, ровно в час дня.

Спортсменская жилка в нем была всегда. До армии увлекался акробатикой и гиревым спортом. Даже на передовой не расставался с гантелями и штангой — инвентарь проехал с ним от Харьковщины до Луганщины, и где бы ни оказывался Денис, везде находил место для импровизированного спортзала.

Ныне свой опыт и энергию он вкладывает в воспитание молодежи. На базе Молодежного комплексного центра парень создал казачий клуб «Атаман» и запустил секцию по обучению управлению беспилотниками.

Занятия клуба посетили глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ и исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Гости познакомились с воспитанниками и оценили работу наставника.

«Мне нравится жизненная позиция Дениса: если делать, то делать на совесть, по-настоящему. Этот основательный подход дает результаты. Денис Анищенко в прошлом году стал «Лучшим по профессии» среди специалистов учреждений по работе с детьми и молодежью области. Он — финалист Всероссийской премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» с проектом «Молодежный казачий клуб «Атаман». Призываю жителей округа поддержать нашего Дениса, проголосовав за него», — прокомментировал Роман Шамнэ.

Проголосовать можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/197/