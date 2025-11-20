Голосование за очистку водоема в округе Коломна продлится до 12 декабря

В Городском округе Коломна продолжается народное голосование, от результатов которого зависит, какие водоемы обретут вторую жизнь. В рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «100 прудов и озер» жителям предстоит выбрать один из шести прудов для очистки в 2026 году.

На кону – экологическое благополучие водоемов в деревнях Бакунино, Новоселки, Полубояриново, Семеновское, поселке Возрождение и селе Полурядинки.

По состоянию на 20 ноября свой голос отдали уже более 1300 человек, и борьба развернулась нешуточная. В лидерах с небольшим отрывом находится пруд в поселке Возрождение, за который проголосовали 447 человек. На втором месте – водоем в деревне Новоселки с 431 голосом. Замыкает тройку пруд в селе Полурядинки, набравший 170 голосов.

Однако для победы мало просто возглавить рейтинг. Обязательным условием включения в программу является преодоление планки в 1000 голосов за конкретный водоем. Пока ни один из претендентов не достиг этого порога.

Жители поселка Возрождение активно агитируют за свои водоемы, вспоминая их былое великолепие. По их словам, раньше в пруду били родники, водились двустворчатые моллюски, в прозрачной воде купались детишки и взрослые из поселка и соседней деревни Речки. Однако за последние годы пруд сильно обмелел, помутнел, его засыпали упавшие деревья.

Подчеркнем, что окончание голосования назначено на 12 декабря. Решающий голос за выбор пруда, который ждет масштабная экологическая реабилитация, можно отдать на портале «Добродел». Каждый голос становится практическим вкладом в восстановление окружающей среды родного края.