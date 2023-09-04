Голосование за ремонт дорог в Подмосковье в 2024 году подошло к концу на портале «Добродел»

В региональном Министерстве дорожной инфраструктуры и транспорта рассказали, что на «Доброделе» завершилось двухмесячное голосование за ремонт дорог, запланированный на следующий год.

Отмечается, что в этот раз в голосовании приняли участие больше ста тысяч человек. При этом самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве.

Напоминаем, что в этом ремонтном сезоне предложения жителей составили треть от общего плана — около четырехсот километров покрытия заменят на более чем 320 участках муниципальных и региональных дорог. Больше всего голосов отдали за дороги, ведущие к своим домам в малых населенных пунктах и частном секторе.

Ранее сообщалось, что участники «Лидеров России» выполнили задание от губернатора Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями.