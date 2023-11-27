Голосование за самые значимые достижения Подмосковья близится к концу
Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]
Завершается голосование за самые значимые достижения Подмосковья. Отдать свой голос можно на официальном портале проекта Достижения.рф по этой ссылке. Итоги голосования подведут 30 ноября.
Подмосковье представляют десять достижений. В их числе — школьный технопарк на базе физтех-лицея имени Капицы, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и одна из лучших систем родовспоможения в стране.
На данный момент лидирует технопарк, за который отдали голоса свыше 1,2 миллиона жителей.
Проект реализуется с целью информирования граждан об успехах и достижениях субъектов РФ. В общей сложности, в голосовании приняли участие уже более девяти миллионов человек.