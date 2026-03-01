Головная боль вместо весны: точный прогноз геоударов на 1 марта в Омске

В воскресенье, 1 марта 2026 года, жителям Омской области, чувствительным к изменениям погоды, стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на регион обрушатся скачки геомагнитной активности, вызванные тремя недавними мощными вспышками на Солнце .

Прогнозируется, что индекс Kp, отражающий уровень возмущений магнитосферы, будет нестабилен в течение дня. Наиболее напряжённый период ожидается с 9 утра до 3 часов дня. В это время индекс может подняться до 4–4,5 балла из девяти возможных, что соответствует «оранжевому» уровню опасности. У метеозависимых людей это может вызвать головную боль и перепады артериального давления.

В остальное время суток магнитосфера, вероятно, успокоится до «зелёной» зоны — 3 баллов и ниже. Это безопасный уровень, не оказывающий влияния на самочувствие человека и работу техники.

Учёные оценивают вероятность полноценной магнитной бури в 36%, а слабых возмущений — в 40%. Серьёзных глобальных изменений магнитного поля планеты не ожидается, однако меры предосторожности метеозависимым людям соблюдать стоит.

Согласно прогнозам, март вообще будет богат на геомагнитные колебания. Затяжной всплеск активности прогнозируется с 13 по 20 марта, а также 23 и 24 марта .