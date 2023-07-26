Головные боли и одышка: почему не стоит игнорировать симптомы анемии

Анемия – это заболевание крови, при котором она плохо переносит кислород. Это происходит из-за пониженного уровня гемоглобина или количества красных кровяных клеток в организме. Так называемое, малокровие при недостаточном лечении может обернуться серьезной проблемой.

В самом заболевании мало приятного, но когда появляются и сторонние симптомы – значит дело совсем плохо. Начиная от слабости внутри организма, заканчивая ужасным внешним видом. Как вовремя заметить анемию и ее осложнение?

«Одним из главных симптомов называют чувство усталости и слабости. Если вы постоянно пребываете в таком состоянии, даже после небольших физических нагрузок или недостатка сна, значит нужно пойти к врачу и немедленно начать лечение. Тем более, если это сопровождается одышкой и постоянными головными болями», - рассказывает врач-гематолог Валерий Семенов.

Из внешних показателей выделяют бледность кожи и слизистых оболочек. Обратите внимание на губы, язык и десна.

Мало кто обращает внимание, но если человек начинает мерзнуть даже в теплую погоду, то это очередной симптом в копилку анемии. К этому приводит плохая циркуляция крови. По этой же причине меняются и вкусовые предпочтения, что ведет к потере аппетита.

«Часто у людей эти симптомы проявляются в легкой форме, и они попросту к ним привыкают. Я рекомендую при малейшем подозрении болезни задуматься и не издеваться над своим организмом. Чем раньше установят диагноз и начнут лечение, тем легче будет справиться с последствиями анемии», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие симптомы подскажут, что пора на прием к гематологу.