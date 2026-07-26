Молочай и борщевик: как распознать ожог и спасти зрение в первые минуты

Офтальмолог Ада Егорова в беседе с RT предупредила о серьезной опасности, которую таят борщевик и молочай. Сок этих растений при попадании в глаз вызывает химические ожоги, причем симптомы проявляются не сразу, а спустя несколько часов, когда повреждение уже развилось. Врач подчеркнула, что в первые минуты критически важно обильно промыть глаз водой, избегая растирания и самодеятельных «нейтрализаторов» из интернета.

Самый известный летний агрессор — борщевик, чей сок содержит фуранокумарины. Под действием солнечного света эти вещества вызывают ожог, который нарастает постепенно. Не менее опасен и молочай: его едкий млечный сок при контакте со слизистой провоцирует тяжелый кератоконъюнктивит. Коварство в том, что человек может просто умыться, протереть глаз и не почувствовать ничего, а спустя время появляются резкая боль, светобоязнь, слезотечение и отек век.

Егорова отмечает, что отличить химический ожог от обычного раздражения можно по динамике: пыльца или соринка дают краткий дискомфорт, который быстро проходит, тогда как при ожоге симптомы нарастают, краснота усиливается, а роговица может мутнеть. На коже вокруг глаза после борщевика нередко образуются пузыри.

Первая помощь проста, но требует скорости: глаз необходимо промывать чистой проточной водой комнатной температуры не менее 15–20 минут, широко раздвинув веки. Растирать при этом нельзя — так сок втирается глубже и площадь поражения увеличивается. Категорически запрещено использовать растворы соды или уксуса по советам из интернета: это добавит химический ожог к уже имеющемуся. В группе риска — дети, дачники и любители полевых букетов.