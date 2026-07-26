В Химках начался суд над таксистами-вымогателями, наживавшихся на бойцах СВО

В Химкинском городском суде начался процесс по делу организованного преступного сообщества, которое с 2018 года действовало в аэропорту Шереметьево и специализировалось на мошенничестве в отношении пассажиров, включая участников специальной военной операции. По версии следствия, таксисты многократно завышали цены — например, за поездку от аэропорта до Павелецкого вокзала один из пострадавших заплатил более ₽60 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

На скамье подсудимых оказались Анварджон Маллаев, Огсен Манукян, Юсуф Тамалов, Денис Терехов и Артур Юсупов. Им инкриминируют участие в ОПС, от одного до одиннадцати эпизодов мошенничества в особо крупном размере, а также грабеж, разбой и вымогательство.

По данным СК, сообщество было создано лидерами лобненской группировки Игорем Бардиным (Барсик) и Алексеем Кабочкиным (Рязанец). Для прикрытия преступной деятельности использовалось ООО «Вега», официально занимавшееся транспортными услугами в аэропорту.

После февраля 2022 года объектами преступлений нередко становились военнослужащие, возвращавшиеся из зоны СВО. Следователи отмечают, что таксисты завышали цены в разы, пользуясь стрессовым состоянием пассажиров и отсутствием альтернатив. Всего в деле насчитывается более десятка эпизодов, но следствие не исключает, что реальное число пострадавших значительно выше.