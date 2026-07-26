Путин наделил два российских ведомства новыми полномочиями

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Минобороны и Росгвардии: теперь эти ведомства могут в электронном виде запрашивать данные из Единого государственного реестра ЗАГС. Нововведение призвано ускорить предоставление социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, уволенным со службы и членам их семей.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Он наделяет командиров и начальников воинских частей ВС РФ и Росгвардии правом получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния — например, о рождении, браке или смерти. Раньше для этого требовались дополнительные бюрократические процедуры, теперь же информация будет приходить в цифровом виде напрямую из реестра.

Закон уточняет и перечень лиц, имеющих доступ к таким данным. Это прежде всего руководители подразделений, которые отвечают за оформление льгот и выплат. Ожидается, что упрощение доступа к базе ЗАГС сократит сроки обработки запросов и снизит нагрузку на самих заявителей, которым больше не придется самостоятельно собирать справки из разных инстанций.

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