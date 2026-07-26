Жителей и гостей Подольска пригласили на бесплатные воркаут-тренировки

В Подольске по выходным заработала бесплатная спортивная площадка для всех желающих. На бульваре Юности, напротив дома 10 по улице 50 лет ВЛКСМ, каждую субботу и воскресенье с 11:30 до 13:00 проходят тренировки по воркауту в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью». Занятия подходят для любого возраста и уровня подготовки, а ведет их вице-президент областной федерации воздушно-силовой атлетики Ахрор Чирмашов.

Проект «Прорыв к здоровью» превратил бульвар Юности в открытый спортивный центр. Каждые выходные здесь собираются жители округа, чтобы под руководством опытного наставника освоить элементы воздушной атлетики. В программе — отработка стоек на руках, укрепление мышечного корсета, а также улучшение техники отжиманий и подтягиваний. Организаторы подчеркивают: тренировки абсолютно бесплатны и не требуют предварительной регистрации.

Особый акцент сделан на семейный формат — присоединиться могут и взрослые, и дети. В качестве приятного бонуса каждый участник получает сувениры: наклейки и эспандеры, которые становятся дополнительным стимулом не бросать занятия. Проект уже назвали удачной возможностью совместить активный отдых на свежем воздухе с улучшением физической формы и знакомством с основами воркаута.