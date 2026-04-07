Голубей выпустить, посуду не мыть: что строго запрещено в Благовещение?

7 апреля православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение. В 2026 году торжество приходится на вторник. Как сообщает проект KP.RU «Семья», именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она станет матерью Спасителя.

В народе этот день принято встречать тихо: сначала посетить церковную службу, а затем провести время дома в кругу семьи. Главная традиция праздника — выпускать на волю голубей, символизирующих добрую весть.

Рассказываем, что можно и что нельзя делать в Благовещение согласно православным обычаям. Верующим в этот день рекомендуется выпускать птиц, заниматься благотворительностью и делать пожертвования.

В то же время существует ряд ограничений. Не стоит брать или давать в долг — иначе, как гласит народное поверье, весь год деньги водиться не будут. В гости лучше ходить только к родственникам и самым близким друзьям. Под запретом находится любая домашняя работа: шитье, уборка, вязание и даже мытье посуды. Девушкам также желательно не заплетать косу.

