Голуби-мясоеды оккупировали Реутов: птицы мира перешли на куриные кости

Жители дома № 58 на улице Строителей в Реутове перестали узнавать привычных городских птиц. Вместо того чтобы клевать хлебные крошки или зерна, местные голуби с неожиданной агрессией набросились на куриные кости с остатками мяса, которые кто-то регулярно оставляет во дворе. Картина, больше напоминающая кадры из фильма ужасов о мутировавших животных, заставила горожан искать ответ у специалистов. Орнитолог Алексей Курячин в беседе с REGIONS объяснил, почему «птицы мира» осваивают плотоядное меню.

Каменные джунгли диктуют свои правила выживания. То, что для голубя еще 20-30 лет назад казалось невозможным, сегодня становится суровой реальностью. Птицы, которых привыкли видеть мирно воркующими на площадях и в парках, осваивают новый гастрономический жанр.

Как выяснилось, мясо в рационе сизого голубя — не гастрономический каприз и не результат мутации, а жесткая необходимость. В условиях современной городской застройки естественная кормовая база для пернатых практически исчезла. Аккуратно выбритые газоны пришли на смену луговым травам, а тотальная уборка листвы и сухостоя уничтожает семена растений, которыми птицы питались веками.

«Где в городе взять злаки? Их нет. Зато есть человеческие мусорки и кафешки, где пищевых отходов разного толка — масса. Вот и приходится сизарям побираться по помойкам и летним столикам, поедая все, что найдут и подкинут. В том числе и мясо», — поясняет Курячин.

Проблема такого пищевого поведения не ограничивается эстетической неприглядностью. Адаптация к мясной диете бьет по здоровью самих птиц. Организм голубя, веками формировавшийся для переваривания зерна и растительной пищи, оказывается не готов к животному белку.

По словам специалиста, регулярное употребление несвойственных продуктов наносит серьезный удар по пищеварительной системе пернатых. В первую очередь страдает печень и желудочно-кишечный тракт. У голубей, которые регулярно питаются мясными отходами, стремительно развивается ожирение. Иммунитет падает, и птицы становятся легкой мишенью для инфекций.

Впрочем, вопросы экологии и продолжительности жизни самих голубей волнуют мало. В борьбе за выживание у них остался единственный аргумент: съесть то, что есть, или погибнуть от голода. Поедание мясных отходов в городской среде — это вынужденный шаг, к которому пернатых подталкивает сам человек, лишивший их естественного рациона.

Так что жителям Реутова, ставшим свидетелями «хоррора на улице Строителей», придется привыкать к новой реальности. Пока во дворах будут оставаться объедки с куриными костями, голуби продолжат осваивать роль пернатых падальщиков.

