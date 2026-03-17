Самцы-разведчики уже в деле: орнитологи объяснили, почему скворцы прилетели в Подмосковье на две недели раньше

Жители Балашихи встретили долгожданных вестников весны — в микрорайоне Авиаторов и Ольгинском лесопарке заметили скворцов. Обычно эти птицы возвращаются в Подмосковье в апреле, но в этом году они нарушили традиционный график и прилетели на две недели раньше. Фотографии пернатых быстро разлетелись по местным пабликам, вызвав у горожан искреннюю радость и надежду на скорое тепло, сообщил REGIONS.

Специалисты национального парка «Лосиный остров» подтвердили: миграция в этом году действительно сдвинулась. По данным Календаря природы, скворцы традиционно возвращаются в начале апреля, но в этот раз внутренние биологические часы сработали раньше — вероятно, из-за раннего потепления.

Как пояснили орнитологи, первыми с зимовки возвращаются самцы-разведчики. Их задача — найти подходящее место для гнезда, осмотреть дупла и застолбить территорию. Самки присоединяются к ним чуть позже, когда жилье и кормовая база будут полностью готовы.

Орнитологи напоминают: сейчас пернатые как никогда нуждаются в поддержке. Установка скворечников — простой и эффективный способ помочь им обзавестись жильем. Лучше размещать домики на высоте 3–4 метров.

