Голуби-переростки захватили парк в Балашихе: все ради эко-вечеринки с семечками

В парке «Пехорка» прошел необычный экологический перформанс, участниками которого стали волонтеры в костюмах гигантских голубей. Мероприятие вызвало живой отклик у посетителей и стало поводом для разговора о помощи птицам зимой, пишет REGIONS .

Видео с двумя «пернатыми» ростом под два метра, которые делились семечками друг с другом и с реальными птицами, быстро разлетелось по местным сообществам в соцсетях. Под веселую музыку помощники в масках раскидали еду по кормушкам и подурачились на камеру, чем вызвали улыбки у прохожих и пользователей соцсетей.

Как выяснилось, нестандартная акция была частью художественно-экологического проекта «Краски и птицы», призванная помочь пернатым с пропитанием. В итоге перформанс не только поднял настроение жителям, которые не каждый день видят «голубей-переростков», но и напомнил о сезонной проблеме.

Инициаторами выступили творческое объединение «Энтузиасты» в лице художниц Евангелины Безбородовой и Али Слановой, информагентство «Большая Балашиха» и администрация парка. Основная идея — сочетание искусства и экологии. Художницы преобразили стандартные кормушки, превратив их в яркие арт-объекты. Атмосферу сказки создали волонтеры, изображавшие голубей-великанов.

Помимо театрализованного действия, в рамках проекта состоялся экологический лекторий. Культорганизатор дирекции парка Светлана Соколова рассказала гостям о видовом разнообразии птиц, зимующих в Балашихе. По ее данным, в городских условиях зимуют около двадцати видов, включая шесть разновидностей синиц.

Эксперт подчеркнула важность системной, а не разовой помощи.

«В холода пернатым очень нужна подкормка, так как найти корм самостоятельно им бывает сложно. В качестве подкормки можно использовать семена подсолнечника, диких трав, зерна пшеницы и ячменя, кедровые орехи, фундук», — рассказала REGIONS Светлана Соколова.

Организаторы надеются, что необычный формат привлечет больше внимания к проблеме. Спектакль под открытым небом и креативные кормушки, по их задумке, должны вовлечь жителей в регулярную заботу о птицах, сделав этот процесс более осознанным и творческим.

