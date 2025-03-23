Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище
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Прощание с Ларисой Голубкиной, выдающейся актрисой и народной артисткой России, состоится 25 марта на Троекуровском кладбище. Об этом стало известно от Марии Мироновой, также известной актрисы.
Лариса Голубкина, советская и российская актриса, певица и телеведущая, ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Она запомнилась зрителям благодаря ярким ролям в фильмах «Гусарская баллада» и «Освобождение».
Лариса Голубкина боролась с тяжёлым заболеванием, которое в итоге привело к остановке сердца.
«Народная артистка РФ Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище 25 марта», — цитирует РИА Новости дочь скончавшейся актрисы.
В свою очередь, Милена Авимская, возглавляющая Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), сообщила, что церемония прощания с Ларисой Голубкиной пройдёт в стенах этого театра.
Ранее сообщалось, в последнее время обезболивающие препараты прекратили действовать. Голубкину постоянно навещали медики. Она жаловалась на слабость и сильные боли. Врачи купировали боли. Причиной смерти стало злокачественное заболевание системы крови.