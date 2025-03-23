Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище

Прощание с Ларисой Голубкиной, выдающейся актрисой и народной артисткой России, состоится 25 марта на Троекуровском кладбище. Об этом стало известно от Марии Мироновой, также известной актрисы.

Лариса Голубкина, советская и российская актриса, певица и телеведущая, ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Она запомнилась зрителям благодаря ярким ролям в фильмах «Гусарская баллада» и «Освобождение».

Лариса Голубкина боролась с тяжёлым заболеванием, которое в итоге привело к остановке сердца.

«Народная артистка РФ Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище 25 марта», — цитирует РИА Новости дочь скончавшейся актрисы.

В свою очередь, Милена Авимская, возглавляющая Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), сообщила, что церемония прощания с Ларисой Голубкиной пройдёт в стенах этого театра.

Ранее сообщалось, в последнее время обезболивающие препараты прекратили действовать. Голубкину постоянно навещали медики. Она жаловалась на слабость и сильные боли. Врачи купировали боли. Причиной смерти стало злокачественное заболевание системы крови.