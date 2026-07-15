Голые манекены вне закона: за что магазинам предложили выписывать штраф в ₽50 тысяч
Общественник Попов: за голые манекены нужно вводить штраф в ₽50 тысяч
Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов в беседе с «Абзацем» предложил штрафовать владельцев российских магазинов на ₽50 тыс. за демонстрацию неодетых манекенов. По его мнению, анатомически точные, но не прикрытые одеждой фигуры способны провоцировать у несовершеннолетних неудобные вопросы и вызывать преждевременную сексуализацию восприятия тела, особенно если манекен выставлен в провокационной позе или рядом с детскими учреждениями.
Он пояснил, что к нарушителям уже сейчас можно применять нормы федерального закона о защите детей от вредной информации, но считает логичным ввести специальный профилактический штраф.
«К правонарушителям можно применить нормы ФЗ „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“. Если рассматривать гипотетическое введение специального штрафа именно за демонстрацию неодетых манекенов, логично было бы внедрить символический штраф в размере 50 тысяч рублей, чтобы мера была профилактической, а не разорительной для малого бизнеса, переживающего и так непростые времена», — заявил Попов.