«Голые полки перед штормом». Жители Вашингтона сметают продукты в ожидании снежной бури

Накануне приближения мощного снежного циклона жители американской столицы устроили настоящий штурм продовольственных магазинов. Как передает корреспондент РИА Новости, ажиотажный спрос привел к тому, что целые отделы супермаркетов оказались полностью опустошены.

Наиболее критичная ситуация сложилась в сегменте скоропортящихся товаров: полки, где еще недавно лежали свежее мясо, рыба и птица, теперь пустуют. Та же участь постигла прилавки со свежими овощами и фруктами. Даже морозильные камеры, обычно ломящиеся от полуфабрикатов и заморозки, оказались непривычно пустыми.

Те горожане, кто не успел присоединиться к первой волне закупок, в растерянности бродят между почти голыми стеллажами, пытаясь выбрать что-то из скудных остатков. Напряжение усиливают и прогнозы логистического коллапса. Как пояснил один из сотрудников торговой точки: «Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой». Эта фраза лучше любых сводок метеорологов объясняет панику, охватившую покупателей.

