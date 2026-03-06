«Голый дебош на райском острове»: обнаженный немец угнал каяк украл каяк и попал в больницу

На тайском острове Ко Тао произошел необычный инцидент с участием гражданина Германии. Путешественник, находившийся в состоянии наркотического опьянения, вышел на люди без одежды и устроил череду краж. Об этом сообщает Daily Star.

Происшествие случилось 4 марта. Утром дезориентированный и полностью обнаженный европеец привлек всеобщее внимание. Сначала он похитил мобильный телефон у местной жительницы, затем угнал мотоцикл, а финальным аккордом его «криминального турне» стала кража каяка.

«Мужчина попытался уплыть в море, прежде чем высадиться на пляже Чалок», — рассказали представители правоохранительных органов.

Буйного иностранца задержали спасатели только в 18:00 на побережье. По версии полиции, причиной неадекватного повествования стал наркотический припадок.

«Спасатели задержали его и доставили в больницу. С подобными ситуациями наша тактическая группа сталкивается почти каждую ночь», — пояснил полицейский.

Стоит отметить, что курортный Ко Тао имеет мрачную славу: за последние несколько лет здесь при загадочных обстоятельствах погибли восемь туристов, и эти трагедии так и не получили однозначного объяснения.

Ранее сообщалось о том, что спрос на туры в Египет и Таиланд рухнул на 15% из-за ближневосточного конфликта.