Голый и под наркотиками: бортпроводника нашли в туалете во время полета

Бортпроводника на рейсе нашли голым и под наркотиками в туалете самолета. Его уволили, как сообщает газета The Guardian.

На рейсе из Калифорнии в Лондон стюардесса British Airways обнаружила голого коллегу, 41-летнего Хейдена Пентекоста, запертого в туалете. По информации источника, перед вылетом он употребил наркотики и начал жаловаться на боли в животе, заявив, что ему нужно переодеться.

Когда стюардесса нашла его в уборной, он выглядел взволнованным и потным. Также мужчина бормотал что-то невнятное. Женщина помогла ему одеться, вывела из туалета и усадила на свободное место.

Пентекоста проверяли каждые 20 минут, так как у него были расширенные зрачки и учащенное сердцебиение. После посадки в аэропорту Хитроу стюарда доставили в больницу. Анализы показали наличие метамфетамина и амфетамина в его крови. В результате его уволили из авиакомпании.

Во вторник, 22 августа, мужчина предстал перед судом в Аксбридже, где признал вину. Суд отпустил его под залог, а окончательное решение будет принято позже.

