На Академической улице в Москве заметили голого бородача с камнем

Жители Москвы заметили голого бородатого мужчину, разгуливавшего по проезжей части и газонам на Академической улице.

Видео со странным прохожим в своем телеграм-канале опубликовало издание Baza.

По словам очевидцев, мужчина сначала угрожал сотрудникам Росгвардии камнем, а потом несколько раз убегал от силовиков.

Ранее сообщалось о том, что после выступления Макарова Собчак вспомнила о скандальной «голой вечеринке».