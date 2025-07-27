На Академической улице в Москве заметили голого бородача с камнем
Голый бородач напугал жителей Москвы
Фото: [pxhere.com]
Жители Москвы заметили голого бородатого мужчину, разгуливавшего по проезжей части и газонам на Академической улице.
Видео со странным прохожим в своем телеграм-канале опубликовало издание Baza.
По словам очевидцев, мужчина сначала угрожал сотрудникам Росгвардии камнем, а потом несколько раз убегал от силовиков.
Ранее сообщалось о том, что после выступления Макарова Собчак вспомнила о скандальной «голой вечеринке».